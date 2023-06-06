Происшествия 06 июня 2023, 22:25 Электричка насмерть сбила мужчину в Челябинской области

Читать 360tv в

В Челябинской области мужчина попал под электропоезд и погиб. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру.

Несчастный случай произошел на 128-м километре второго пикета шестого перегона Южно-Уральской железной дороги. Электричка сбила мужчину, который получил смертельные травмы и скончался.

Реклама

Отмечается, что машинисту не удалось предотвратить наезд на пострадавшего. Проводится проверка.