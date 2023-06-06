06 июня 2023, 22:25
Электричка насмерть сбила мужчину в Челябинской области
В Челябинской области мужчина попал под электропоезд и погиб. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру.
Несчастный случай произошел на 128-м километре второго пикета шестого перегона Южно-Уральской железной дороги. Электричка сбила мужчину, который получил смертельные травмы и скончался.
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Отмечается, что машинисту не удалось предотвратить наезд на пострадавшего. Проводится проверка.
Челябинская область
Поезда
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