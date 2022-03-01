Электричка насмерть сбила мужчину под Новосибирском

Смертельная авария произошла в понедельник, 28 февраля, возле станции «Шагаловский» в Коченевском районе Новосибирской области. В результате происшествия погиб 49-летний мужчина, написал «Царьград» со ссылкой на пресс-служба УТ МВД по СФО.

По словам машиниста состава, мужчина на гудок электропоезда не реагировал. Во время досмотра рядом с погибшим нашли пакет с алкоголем. Сам он, судя по всему, также успел употребить спиртные напитки.

Несмотря на экстренное торможение, состав не успел остановиться и столкнулся с пешеходом. От полученных травм мужчина умер на месте. Расследование продолжается.