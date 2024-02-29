Происшествия 29 февраля 2024, 16:25 Электричка насмерть сбила 33-летнего мужчину в Нижегородской области

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Авария со смертельным исходом произошла вечером 27 февраля на улице Первомайской в Балахне. Об этом сообщил сайт newsnn.ru, ссылаясь на экстренные службы Нижегородской области.

Электричка, следовавшая по маршруту Нижний Новгород — Заволжье, сбила 33-летнего мужчину. Пострадавший скончался в больнице от полученных травм.

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Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители. Сообщается, что задержек поездов из-за ЧП на железной дороге не произошло.