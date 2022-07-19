Электричка наехала на ГАЗель в Петербурге

Серьезное ДТП произошло неподалеку от станции Мюллюпельто в Приозерском районе Санкт-Петербурга. Там электричка наехала на ГАЗель. Об этом сообщили «Невские новости».

Авто выехало на пути на запрещающий сигнал светофора. Машинист попытался затормозить состав, однако избежать столкновения не удалось. К счастью, обошлось без пострадавших. Прибытие поезда задержалось на 30 минут. Сотрудники транспортной прокуратуры организовали проверку по факту случившегося.