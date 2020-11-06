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    06 ноября 2020, 04:19

    Электричка столкнулась с грузовиком в Подмосковье. Видео

    Кирилл Фролов, Павел Зимин

    В Одинцовском районе Подмосковья электричка столкнулась с грузовиком. Пострадали два человека, они доставлены в больницу, сообщил корреспондент «360».
    Электричка столкнулась с грузовиком в Подмосковье. Видео

    Столкновение произошло на переезде у станции Перхушково. Оба пострадавших находились в автомобиле.

    На месте работают сотрудники железной дороги. Грузовик получил сильные повреждения. Работники подняли его с путей при помощи автокрана. Сейчас фуру эвакуируют с места ДТП.

    Ранее у станции Толстопальцево в Новой Москве сошла с рельсов электричка. Инцидент затронул два вагона. Никто не пострадал, пассажиры покинули электропоезд. Движение на участке Толстопальцево — Лесной городок приостановлено в обе стороны. На более широком участке Апрелевка — Солнечная ввели компенсационные автобусы.