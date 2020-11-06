Электричка столкнулась с грузовиком в Подмосковье. Видео

В Одинцовском районе Подмосковья электричка столкнулась с грузовиком. Пострадали два человека, они доставлены в больницу, сообщил корреспондент «360».

Столкновение произошло на переезде у станции Перхушково. Оба пострадавших находились в автомобиле.

На месте работают сотрудники железной дороги. Грузовик получил сильные повреждения. Работники подняли его с путей при помощи автокрана. Сейчас фуру эвакуируют с места ДТП.

Ранее у станции Толстопальцево в Новой Москве сошла с рельсов электричка. Инцидент затронул два вагона. Никто не пострадал, пассажиры покинули электропоезд. Движение на участке Толстопальцево — Лесной городок приостановлено в обе стороны. На более широком участке Апрелевка — Солнечная ввели компенсационные автобусы.