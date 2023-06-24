24 июня 2023, 23:02
Электричество восстановили в трех селах Курской области после обстрела ВСУ
Ремонтные бригады восстановили электричество в трех селах Суджанского района под Курском
Ремонтные бригады восстановили электричество в трех селах Курской области после обстрела ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
Без света оставались Плехово, Гуево и Горналь.
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«Электроснабжение для всех потребителей в Суджанском районе восстановлено к 20:30 после сегодняшних обстрелов со стороны ВСУ», — сказано в сообщении областной администрации.
В результате обстрела с украинской стороны также повреждены школа, три частных дома и легковой автомобиль.
Минувшей ночью системы ПВО сбили несколько беспилотников над Курском. По информации главы региона Романа Старовойта, обошлось без пострадавших и без повреждений.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали стоянку тракторов крупного сельскохозяйственного предприятия в селе Елизаветовка Глушковского района Курской области. По бригаде выпустили в общей сложности четыре минометных снаряда калибром 122 миллиметра.
Электричество
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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