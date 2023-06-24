Происшествия 24 июня 2023, 23:02 Электричество восстановили в трех селах Курской области после обстрела ВСУ Ремонтные бригады восстановили электричество в трех селах Суджанского района под Курском РИА «Новости»

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Ремонтные бригады восстановили электричество в трех селах Курской области после обстрела ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Без света оставались Плехово, Гуево и Горналь.

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«Электроснабжение для всех потребителей в Суджанском районе восстановлено к 20:30 после сегодняшних обстрелов со стороны ВСУ», — сказано в сообщении областной администрации.

В результате обстрела с украинской стороны также повреждены школа, три частных дома и легковой автомобиль.

Минувшей ночью системы ПВО сбили несколько беспилотников над Курском. По информации главы региона Романа Старовойта, обошлось без пострадавших и без повреждений.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали стоянку тракторов крупного сельскохозяйственного предприятия в селе Елизаветовка Глушковского района Курской области. По бригаде выпустили в общей сложности четыре минометных снаряда калибром 122 миллиметра.