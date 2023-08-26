Происшествия 26 августа 2023, 05:31 Электричество во Владивостоке восстановили после аварии из-за дождей Мэр Владивостока Шестаков: электричество восстановили после аварии из-за дождей Telegram / https://t.me/shestakovblog

Читать 360tv в

Электроснабжение во Владивостоке, где примерно 70 тысяч жителей остались без света после потопа, восстановили. Об этом сообщило РИА «Новости» в Telegram-канале со ссылкой на мэра региона Константина Шестакова.

По словам градоначальника, значительная часть воды спала по всему городу. Несмотря на это, подтопления еще остались. Сотрудники экстренных служб продолжают заниматься ликвидацией последствий непогоды.

Реклама

«Бригады продолжают восстанавливать размытые участки дорог. Сегодня ночью они приступили к ямочному ремонту асфальта на Русской в районе кольца „Багратиона“, который оказался поврежден после ливней», — заявил Шестаков в своем Telegram-канале.

Ранее в прокуратуре Приморья сообщили об отключении электричества по всей территории Владивостока из-за южного циклона. Сильный ливень затопил улицы города и ряд зданий. Некоторым гражданам пришлось передвигаться по улице вплавь.