18 января 2022, 14:37
Электричество отключилось в Сургуте из-за шторма
Штормовой ветер привел к отключению электричества в Сургуте. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на «Сургутские городские электрические сети» (СГЭС).
Электричество пропало в дачных кооперативах под Сургутом и в одном многоквартирном доме.
«Основной причиной нарушения электроснабжения в этих районах стал схлест проводов из-за сильных порывов ветра», — пояснил главный инженер СГЭС Андрей Голубков.
Оперативно-ремонтные бригады все починили. к вечеру того же дня.