Электричество отключилось в Сургуте из-за шторма

Штормовой ветер привел к отключению электричества в Сургуте. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на «Сургутские городские электрические сети» (СГЭС).

Электричество пропало в дачных кооперативах под Сургутом и в одном многоквартирном доме.

«Основной причиной нарушения электроснабжения в этих районах стал схлест проводов из-за сильных порывов ветра», — пояснил главный инженер СГЭС Андрей Голубков.

Оперативно-ремонтные бригады все починили. к вечеру того же дня.