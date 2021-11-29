Электричество отключилось в Новгородской области из-за снегопада

Из-за сильного снегопада в Новгородской области произошли перебои с электричеством. Об этом сообщил RT со ссылкой на Telegram-канал руководителя пресс-службы региональной администрации Николая Шестакова.

Без света остались 1810 человек из 62 населенных пунктов. Все они располагаются в Окуловском, Мошенском и Пестовском районах.

«Обледенение мокрого снега провоцировало обрыв проводов, падение деревьев на ЛЭП», — рассказал Шестаков.

Он отметил, что на данный момент над восстановлением электричества работают 55 бригад, в составе которых 203 человека.