Происшествия 24 июля 2023, 20:54 Электричество отключили в Можге и семи районах Удмуртии после грозы

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В Можге и семи районах Удмуртии из-за грозы отключили электричество. Об этом сообщил Udm-info.ru со ссылкой на заявление главы региона Александра Бречалова в социальных сетях.

Политик рассказал, что нарушения электричества наблюдались в Алнашском, Граховском, Малопургинском, Можгинском, Увинском, Кизнерском, Глазовском районах, Можге. Он сообщил, что на месте происшествия работают оперативные бригады.

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Он также призвал местных жителей быть осторожными во время грозы и обращаться в спасательные службы в случае опасности.