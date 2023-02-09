Происшествия 09 февраля 2023, 16:54 Электричество отключили в элитном коттеджном поселке в Приморье

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Электроэнергию отключили в элитном коттеджном поселка «Радово» во Владивостоке. Об этом сообщил «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной распределительной сетевой компании.

По словам представителей компании, отключение является плановым. На данный момент специалисты проводят реконструкцию подстанции с заменой оборудования для увеличения мощности. Завтра, 10 февраля, электричество пообещали включить.

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«Энергетики стараются минимизировать последствия для потребителей, но без отключений невозможно проводить такую масштабную работу. В любом случае, это временные неудобства», — сообщили в ведомстве.

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