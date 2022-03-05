Электричество отключили более чем у 110 тысяч человек в Астраханской области

Электричество отключили более чем у 110 тысяч человек из Астраханской области. Причиной послужил сильный ветер и мокрый снег. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Instаgrаm-аккаунт губернатора региона Игоря Бабушкина.

«На территории Астраханской области произошли массовые отключения электроэнергии. Ночью порывы ветра достигали 29 метров в секунду, много обрывов линий электропередачи, к утру без электричества осталось свыше 112 тысяч человек в 43 населенных пунктах региона», — отметил политик.

При этом более 400 социально значимых объектов также остались без обеспечения электричеством. Многие из них используют альтернативные источники энергии. На данный момент проблемы с обеспечением решают 557 человек и 380 единиц спецтехники.