Электричество начали подавать в дом в Красноармейске после пожара

После сильного пожара в жилой дом на улице Заречный тупик в Красноармейске начали подавать электроэнергию. Не будет электричества пока только на втором этаже в первом подъезде, предупредил глава округа Александр Федоров.

«В дом № 4 на улице Заречный тупик начали подавать электроэнергию. Электроснабжение пока не будет подано на второй этаж первого подъезда, который в наибольшей степени подвергся повреждению от огня», — написал Федоров в Instagram.

Он добавил, что в ближайшее время управляющая компания заменит поврежденный кабель. После этого начнется подача электричества в оставшееся крыло жилого дома.

Источник фото: instagram.com/fedorov_alexandrb

Возгорание в двухэтажном кирпичном доме началось вечером 14 ноября. Огонь охватил чердак и крышу. Прибывшие спасатели вывели на улицу 82 человек и приступили к тушению. Полностью справиться с огнем удалось только к полудню 15 ноября. В доме выгорела одна квартира, а пять были затоплены при тушении. На месте работали 24 единицы техники и 83 человека.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оказать необходимую помощь тем, чьи квартиры пострадали. Особое внимание глава региона уделил вопросу обеспечения временного размещения местных жителей. Граждан решили отправить в два пункта временного размещения в городском дворце культуры.