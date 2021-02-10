10 февраля 2021, 18:36
Электрический столб упал на мужчину после ДТП в Калужской области
Электрический столб упал на мужчину после ДТП на трассе Калуга — Козельск в Калужской области, сообщило ИА Nation News.
Уточняется, что водитель легковушки на подъезде к АЗС стал притормаживать и поворачивать влево. Грузовик с прицепом, который ехал за авто со стороны Перемышля, столкнулся с легковушкой. Автомобиль вылетел за пределы дороги и перевернулся.
Из-за сильного удара водителя выкинуло из транспортного средства через окно. На мужчину упал электрический столб. Пострадавший скончался от полученных травм. Кроме этого, пострадал 53-летний пассажир УАЗа. Он был доставлен в больницу.
В настоящий момент выясняются причины произошедшего.