Электрический столб упал на мужчину после ДТП в Калужской области

Электрический столб упал на мужчину после ДТП на трассе Калуга — Козельск в Калужской области, сообщило ИА Nation News.

Уточняется, что водитель легковушки на подъезде к АЗС стал притормаживать и поворачивать влево. Грузовик с прицепом, который ехал за авто со стороны Перемышля, столкнулся с легковушкой. Автомобиль вылетел за пределы дороги и перевернулся.

Из-за сильного удара водителя выкинуло из транспортного средства через окно. На мужчину упал электрический столб. Пострадавший скончался от полученных травм. Кроме этого, пострадал 53-летний пассажир УАЗа. Он был доставлен в больницу.

В настоящий момент выясняются причины произошедшего.