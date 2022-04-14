Электрический щиток загорелся в жилом доме в Лабытнанги

Пожар произошел в двухэтажном жилом доме в Лабытнанги. Причиной возгорания стал электрический щиток. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс» со ссылкой на МЧС по региону.

Огонь распространился на три квадратных метра. В тушении приняли участие 25 пожарных и четыре единицы спецтехники.

До прибытия специалистов из дома самостоятельно эвакуировались 15 человек. Никто не пострадал.

Правоохранители установят точную причину происшествия.