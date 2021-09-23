Спасатели нашли троих из группы пропавших на Эльбрусе альпинистов

Группа забравшихся на Эльбрус из 19 альпинистов запросила эвакуацию у спасателей из-за ухудшения погодных условий. По предварительной информации, один из участников горного похода получил травму ноги. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала МЧС. Ведомство опубликовало видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, что сотрудники МЧС находятся на вершине горы, в снегу, где занимаются поисками пропавших.



На данный момент спасатели нашли четырех пропавших из группы альпинистов. Один из них без признаков жизни. В спасательной операции принимают участие более 20 человек и семи единиц техники.



Как сообщил ТАСС со ссылкой на начальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Абдуллаха Гулиева, троих альпинистов посадили в ратрак (снежный вездеход — прим. ред.) на высоте в пять тысяч метров. Он отметил, что у альпинистов есть признаки обморожения.

Поиски осложняются сложными метеоусловиями. Порывы ветра достигают 40 метров в секунду, температура -20 градусов. Из-за бушующей пурги зона видимости не превышает одного метра.

Спасатели поднялись на высоту в пять тысяч метров, где нашли первых пропавших из группы. Поиски остальных участников продолжаются.