Происшествия 09 июня 2023, 16:29 Экзамены в университете Воронежа продолжились, несмотря на попадание беспилотника в соседний дом

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Руководство Воронежского государственного университета приняло решение не прерывать экзамены после того, как в соседнее здание попал беспилотник. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу учебного заведения.

Там подчеркнули, что инцидент никак не повлиял на работу университета. Более того, не имеет ни к зданию учреждения, ни к его территории никакого отношения. Поэтому все рабочие процессы остались неизменными.

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«Сейчас в любом случае сессия, и как экзамены идут, так и идут. Их никто, я думаю, не будет прерывать. Рабочий день у нас точно так же идет», — объяснили в пресс-службе ВГУ.

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