Эквадорскую тюрьму атаковали с помощью дронов

Региональную тюрьму Гуаяс в Эквадоре атаковали с помощью дронов. В результате там произошло три взрыва. Об этом сообщил «Мир 24» со ссылкой на агентство Prensa Latina.

На дронах было закреплено взрывчатое вещество. Их активировали, когда дроны обосновались на крыше здания. Крыша частично была разрушена.

Информации о пострадавших не поступало. Сотрудники полиции пытаются установить порядок на месте ЧП. Военные патрулируют окрестности тюрьмы, чтобы не позволить заключенным сбежать.

Следователи предполагают, что атака была направлена на заключенных, которые входили в состав противоборствующих преступных группировок.