Важное 07 сентября 2023, 08:20 Экстренные службы в Ростове-на-Дону перевели в режим готовности после падения БПЛА Мэр Логвиненко: экстренные службы Ростова перевели в режим готовности из-за БПЛА Телеканал «360»

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Все коммунальные экстренные службы находятся в режиме повышенной готовности в Ростове-на-Дону после попытки ВСУ атаковать российские объекты беспилотником. Об этом заявил мэр города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

«Все экстренные и коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности», — написал он.

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Мэр провел внеплановое заседание комиссии по ликвидации последствий ЧС, где рассматривался вопрос о введении режима чрезвычайной ситуации на улице Пушкинская для ликвидации последствий, связанных с падением БПЛА.

По его словам, спасатели снимают нависшие аварийные конструкции. Жителям домов на время работ предложили переселиться в маневренный фонд.

Еще одной темой стало введение режима чрезвычайной ситуации по адресам: улица Стабильная, дом 3; улица Волнистая, дом 25/7 и улица Коблова, дом 4. Там, в частности, возникли проблемы с электроэнергией.

Ранее 7 сентября стало известно о том, что два беспилотника сбили в Ростовской области. Один из них рухнул в Ростове-на-Дону. Очевидцы запечатлили сильный взрыв и пожар.