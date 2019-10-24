Экстренные службы спасли двух пенсионеров, оказавшихся заложниками собственных квартир в Пензе

Вечером 23 октября жительница одного из домов Пензы вызвала спасателей к соседке. Она испугалась из-за того, что пенсионерка не выходила на связь и не реагировала на стук в дверь и звонки около двух суток.

Вскоре после полуночи поступило второе сообщение: из квартиры в другом доме доносились просьбы о помощи. В квартире оказался 75-летний мужчина.

На обоих вызовах спасатели вскрыли двери. Пенсионерам потребовалась медицинская помощь, ее оказали сотрудники скорой помощи.