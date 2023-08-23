Происшествия 23 августа 2023, 08:41 Экстренные службы проверят территорию Москва-Сити после атаки БПЛА Собянин: экстренные службы осмотрят территорию «Сити» после удара беспилотника Телеканал «360»

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Представители городских экстренных служб приступили к проверке территории в периметре Москва-Сити на предмет последствий удара дрона. В результате атаки БПЛА никто не пострадал, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что при падении дрона, который попал в строящееся здание Москва-Сити, взрывной волной выбило несколько окон в двух соседних пятиэтажных домах.

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В среду ночью, 23 августа, ПВО сбила беспилотник в Можайском районе Московской области. Второй дрон попал в недостроенное здание в Сити.

Момент взрыва около башен Москва-Сити запечатлели на видео. На кадрах можно услышать громкий звук взрыва. Очевидцы считают, что источник звука находился со стороны парка «Зарядье».

Ранее жители нескольких районов Москвы и Подмосковья сообщили, что слышали звуки взрывов. В Химках прозвучало три взрыва.