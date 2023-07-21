21 июля 2023, 00:11
Экстренные службы приехали к детскому лагерю в Новой Москве после падения дрона со взрывчаткой
Появилось видео детского лагеря в Новой Москве после падения дрона со взрывчаткой
Машины скорой помощи, пожарной службы и ЦОДД прибыли к детскому оздоровительному лагерю «Солнечный городок» в поселении Вороновское Троицкого округа Москвы после сообщения о падении на территории учреждения дрона со взрывчаткой. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.
На кадрах видно, что на месте дежурит бригада медиков, а также находится автомобиль ЦОДД. Пожарная машина выехала с территории лагеря.
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Как сообщил источник «360» в экстренных службах столицы, дрон с самодельным взрывным устройством упал на крышу летней веранды в саду. На место прибыли саперы, которые обезвредили бомбу.
В этот момент на территории лагеря находились 32 ребенка. Вместе с персоналом их эвакуировали в соседний корпус.
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Москва 2023
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