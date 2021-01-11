Экстренные службы Подмосковья продолжили работу после госпитализации пострадавших в аварии с военными автобусами. Видео

Сотрудники экстренных служб продолжают работать на месте ДТП с фурой и колонной военных автобусов в Подмосковье. Более 40 пострадавших уже госпитализировали, но еще предстоят работы.

Две полосы уже освободили для движения транспорта, но ликвидировать последствия аварии придется еще долго. На видео, попавшем в распоряжение «360», видно, что на месте до сих пор дежурят медики, сотрудники ГИБДД и экстренных служб Московской области. Специалистам предстоит убрать разбитые фуру и автобусы с дороги.

Серьезная авария произошла в понедельник днем в Подмосковье. Фура въехала в колонну военных автобусов, в итоге погибли четыре человека, не менее 40 пострадали. Точное количество пострадавших сейчас назвать трудно. На месте по поручению главы Подмосковья Андрея Воробьева работает вице-губернатор Игорь Тресков. Он рассказал журналистам, как госпитализировали участников ДТП. Для этого привлекали не только наземный транспорт, но и авиацию.