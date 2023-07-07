Происшествия 07 июля 2023, 14:02 Экстренные службы назвали возможную причину взрыва на заводе «Промсинтез» ТАСС: нарушение техники безопасности могло привести к взрыву на «Промсинтезе» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Взрыв на заводе «Промсинтез» в Чапаевске Самарской области мог произойти из-за нарушения техники безопасности. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.

«Предварительно установлено, что ко взрыву привело нарушение техники безопасности при выполнении демонтажа трубопровода», — сказал источник агентства.

Реклама

При взрыве на заводе погибли шесть человек, еще двое получили травмы. На место происшествия выехал глава Чапаевска Александр Кузнецов.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в своем Telegram-канале, что взрыв прогремел во время сварочных работ на трубах. В них могли сохраниться остатки взрывчатых веществ, указал парламентарий. Он заверил, что виновные ответят за случившееся по всей строгости закона.

«Промсинтез» — один из главных производителей промышленных взрывчатых веществ в России и СНГ. Предприятие создали в 1997 году на базе ОАО «Полимер».