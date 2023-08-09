Важное 09 августа 2023, 11:32 Экстренные службы назвали предварительную причину взрыва в Сергиевом Посаде РИА «Новости»: взрыв в Сергиевом Посаде случился из-за нарушения технологического процесса Соцсети

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Причиной взрыва на территории Загорского завода в Сергиевом Посаде стало нарушение технологического процесса. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Утром 9 августа жители Сергиева Посада начали писать в соцсетях о взрыве. Также они публиковали кадры из города, на которых можно было рассмотреть огромный клуб поднимающегося дыма.

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Чуть позже власти подтвердили информацию о ЧП, на место выехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. МЧС России уточнило, что получило информацию о произошедшем на проспекте Красной Армии в 10:45.

По последним данным, в результате случившегося пострадали 16 человек. Об этом написал ТАСС со ссылкой на свои источники в медицинских кругах.

Глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов заявил об открытии горячей линии по вопросам, которые связаны с произошедшим на Загорском заводе. Он попросил людей сохранять спокойствие.