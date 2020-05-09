Экстренные службы ликвидировали последствия ДТП на МКАД. Движение восстановили в кратчайшие сроки

В результате столкновения двух грузовиков, произошедшего 9 мая на 24-м километре МКАД, произошел разлив топлива и были заблокированы две полосы движения.

Как сообщили «360» в экстренных службах, пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС, Пожарно-спасательного центра Москвы и Спасрезерва, немедленно выехали на место.

«Расчет 7 ПЧ приступил к ликвидации разлива топлива, а 201-й отряд, используя гидравлический аварийно-спасательный инструмент, ликвидировал последствия ДТП. С помощью крана ПСО #201 переместили искореженные автомобили на эвакуатор для транспортировки», — говорится в сообщении.

В результате слаженных действий работников экстренных служб движение на МКАД было восстановлено в кратчайшие сроки.