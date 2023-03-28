Происшествия 28 марта 2023, 07:47 Коммунальные службы Донецка локализовали последствия ночного обстрела Глава Донецка Кулемзин сообщил о раненой при обстреле Киевского района девушке РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины обстреляли Киевский район Донецка. Пострадали три человека, последствия атаки к утру локализовали, сообщил в своем Telegram-канале глава городской администрации Алексей Кулемзин.

Удар нанесли 27 марта в 22:08. Снаряды повредили несколько многоэтажных домов у вещевого рынка на улице Куйбышева, разбили стекла. В одном из домов после прямого попадания в квартиру обрушилось перекрытие со второго на первый этажи.

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«Силами специальных служб последствия обстрела локализованы. Жилой дом обесточен, без газа остаются 11 многоквартирных жилых домов», — написал глава администрации.

Информацию о пострадавших регулярно обновляют. Сначала Алексей Кулемзин сообщил о раненой женщине 1985 года рождения, затем — мужчине 2000 года рождения. Утром стало известно, что за медицинской помощью также обратилась девушка 2004 года рождения.

Другой мощный удар по Донецку ВСУ нанесли утром 27 марта. По Киевскому и Калининскому районам выпустили 22 снаряда реактивной системы залпового огня, один из которых упал рядом с больницей. Возле дворца спорта «Дружба» случился пожар, а в окнах школы № 95 и детского сада № 129 разбились стекла.