Экстренную посадку вертолета под Гжелью сняли на видео

Вертолет Ми-8 вечером 3 июня из-за срабатывания датчика технической неисправности вынужден был сесть в подмосковной Гжели в районе деревни Аринино. В распоряжении «360» оказались кадры этого приземления.

По словам очевидца, который снимал все на видео, экипаж делал несколько заходов для посадки.

«Я у магазина стоял, он раза три, наверное, приземлялся. Взлетал, круг делал, приземлялся», — отметил он.

Несмотря на то, что все произошло в среду, об экстренной посадки стало известно только утром 4 июня. Как заявил собеседник «360», вертолет в итоге сел прямо в поле. Все прошло удачно, никто не пострадал. Также нет никаких разрушений на земле.Экипаж позже эвакуировали на другом вертолете. Ми-38, по данным «360», до сих пор находится на месте посадки.

Как уточнила газета «Известия», Ми-38 принадлежит конструкторскому бюро «Миля». Он базируется на производственной площадке Московского вертолетного завода им. М. Л. Миля.

Точную причину произошедшего установит комиссия, которую специально для этого сформируют.