Экстренное предупреждение объявили в Карачаево-Черкесской республике

МЧС объявило экстренное предупреждение в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщил ОТР.

Причиной этого послужил сильный снегопад. Присутствует высокий риск схода лавин. Также сотрудники МЧС не исключают риска аварий на электросетях. Кроме того, в регионе ожидают масштабные пробки на федеральных и местных дорогах.

На днях электричества лишился горнолыжный курорт Домбай. Без света остались 26 домов, а также около сотни гостиниц. Канатная дорога работала только на спуск. Справиться с проблемой специалистам удалось в ночь на понедельник, 20 декабря.