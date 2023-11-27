Происшествия 27 ноября 2023, 14:16 Экстренное предупреждение объявили в двух районах Сахалина из-за непогоды

Читать 360tv в

Спасатели объявили экстренное предупреждение в Долинском и Макаровском районах Сахалинской области. Завтра в муниципалитетах ожидаются метели, сильные осадки и гололедица, сообщил «Царьград».

По данным Росгидромета, в районах также прогнозируются сильные порывы ветра до 20 метров в секунду. На территории двух муниципалитетов во вторник будет идти снег, местами очень сильный.

Реклама

Отмечается, что сотрудники МЧС порекомендовали местным жителям отложить любые поездки и переждать непогоду дома.