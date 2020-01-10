Экстренно севший на Таймыре Ми-8 перевозил школьников

На борту вертолета Ми-8, который совершил аварийную посадку из-за отказа двигателя в районе поселка Хатанга, были школьники. Среди детей никто не пострадал.

О том, что вертолет перевозил несовершеннолетних рассказала РИА «Новости» исполняющая обязанности главы Хатанги Анна Бетту.

«В вертолете было 11 детей. Никто из них не пострадал», — подчеркнула представитель местной власти. Она добавила, что транспортировка была плановой.

Отсутствие травм у школьников подтвердили «Интерфаксу» и в Минздраве Красноярского края. Дети уже возвращаются в Хатангу.

«Пострадавших нет, у детей нет ни царапин, ни ушибов», — уточнили в ведомстве. За состоянием здоровья всех находившихся на борту Ми-8 учащихся проследит главный врач поселковой больницы.

В Минздраве обратили внимание на тот факт, что в вертолете находились 13 детей. В Хатангу их доставят резервным бортом. «Жизни и здоровью детей ничего не угрожает. На морозе никто не стоит», — пояснили в пресс-службе «Красавиа».

В Норильской транспортной прокуратуре начали проверку соблюдения безопасности полетов после произошедшего.

Ми-8Т авиакомпании «Красавиа» летел из поселка Сындасско в Хатангу. Во время полета датчик сообщил о неисправности одного из двигателей. Вертолет приземлился на площадку, которую экипаж выбрал с воздуха.

Воздушное транспортное средство село в 289 километрах к северо-востоку от Хатанги. На Ми-8, как сообщалось ранее, находились 14 пассажиров и три члена экипажа.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Работают сотрудники экстренных служб.