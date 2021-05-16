СМИ: подросток в Петербурге пытался убить мать в религиозном экстазе после таблеток

Полиция Санкт-Петербурга разыскивает 17-летнего подростка с предметом, похожим на пистолет. Правоохранителей вызвала мать мальчика, который угрожал ее застрелить, чтобы она стала ближе к богу. Об этом сообщил сайт 78.ru.

В беседе с журналистом издания женщина заявила, что сын размахивал пистолетом у нее перед лицом, но ей удалось вытолкать его из квартиры. Но это его не остановило и он продолжил угрожать ей убийством.

«Я была вынуждена вызвать сюда полицию», — призналась женщина.

По ее словам, сын был трезв, но он постоянно употребляет неизвестные таблетки. Женщина уже отобрала у юноши ключи, чтобы он не проник в дом, когда она спит.

Она подчеркнула, что не знает, откуда сын взял оружие. Сейчас она рассчитывает только на полицию, к которой по этому поводу она обратилась в первые.

Женщина отметила, что тетка, которая живет с ней в одной квартире рассказала, что сын приводил в дом неизвестную компанию, в которой был прилично одетый мужчина. Она считает, что именно он дает сыну таблетки, чтобы завладеть его долей в квартире.

Источник фото: телеканал «360»

Рост молодого человека 178 сантиметров, волосы светлые. Одет в спортивные штаны, серую куртку с зелеными полосками, коричневые ботинки с бело-серыми шнурками. При себе имеет черный рюкзак и предмет, похожий на пистолет.

По данным источника «360» молодой человек состоит на учете в психоневрологическом диспансере и региональной наркологии.