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    30 декабря 2020, 19:36

    Экспресс из Киева сошел с рельс по пути в аэропорт Борисполь

    Екатерина Шамина

    Киевский экспресс сошел с путей во время перегона в аэропорт. Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализницы».
    Экспресс из Киева сошел с рельс по пути в аэропорт Борисполь

    Инцидент произошел на станции Дарница в 12:25 по московскому времени.

    Как уточняется, с рельсов сошли первая и вторая колесные пары состава. В результате происшествия никто из пассажиров не пострадал. Причины аварии пока неизвестны.

    На месте происшествия работает комиссия госпредприятия, выясняются обстоятельства произошедшего.

    Во вторник, 29 декабря, в Забайкалье сошло с рельс 29 вагонов грузового поезда. При этом на улице был сильный ветер и сорокаградусный мороз.