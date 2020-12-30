Экспресс из Киева сошел с рельс по пути в аэропорт Борисполь

Киевский экспресс сошел с путей во время перегона в аэропорт. Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализницы».

Инцидент произошел на станции Дарница в 12:25 по московскому времени.

Как уточняется, с рельсов сошли первая и вторая колесные пары состава. В результате происшествия никто из пассажиров не пострадал. Причины аварии пока неизвестны.

На месте происшествия работает комиссия госпредприятия, выясняются обстоятельства произошедшего.

Во вторник, 29 декабря, в Забайкалье сошло с рельс 29 вагонов грузового поезда. При этом на улице был сильный ветер и сорокаградусный мороз.