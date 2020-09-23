Эксперты назвали модель вертолета, разбившегося в Ливии

Появились подробности об экстренной посадке вертолета Ливийской национальной армии у города Сукна. Эксперты назвали модель летательного аппарата.

По мнению военных обозревателей, это Ми-8. Информация появлялась в Telegram-канале Astra Militarum. Таких вертолетов в Ливии осталось не более 50 штук. Их закупали при Муаммаре Каддафи.

Напомним, источники ЛНА сообщили о происшествии почти сразу после экстренной посадки вблизи ливийского города Сукна. По данным ЛНА, во время приземления поврежденное шасси надломилось и вертолет накренился, зацепив землю. После этого машина загорелась, но экипаж успел экстренно эвакуироваться — пострадавших нет.

Главное командование ЛНА сообщило о расследовании, которое будет проводиться по факту случившегося. Его результаты опубликуют в официальных источниках Ливийской национальной армии.