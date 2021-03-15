Эксперту по делу «пьяного мальчика» вынесли приговор

В Кировской области осужден судебно-медицинский эксперт. В своем медицинском заключении он отразил, что шестилетний ребенок, погибший в ДТП, имел в крови этанол.

Уржумский районный суд Кировской области рассмотрел уголовное дело в отношении судмедэксперта «Кировского областного бюро судебно-медицинской экспертизы». Он признан виновным в халатном отношении. Обвинение утвердила Генпрокуратура РФ, сообщил официальный представитель ведомства Андрей Иванов.

Известно, что 13 июля 2019 года при ДТП в Уржумском районе погиб ребенок. Эксперт провел исследование трупа не полностью, а также без надлежащей проверки. Поэтому в своем заключении отразил наличие в крови ребенка этилового спирта в концентрации 0,51 промилле.

Допущенные нарушения причинили родителям и близким родственникам ребенка моральный вред. Его непрофессионализм подорвал авторитет государственных судебно-экспертных учреждений Российской Федерации.

Суд назначил ему наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием из зарплаты 5%. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Ранее в Башкирии две семьи получили справки от одного и того же судмедэксперта о пьяных детях. Ситуации, в которых оказались школьники, разные. Долгое время семьи не могли разобраться, почему в материалах детям приписывают высокое содержание алкоголя в крови.