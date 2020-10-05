«Экспертиза прошла очень тяжело». Придавленного окном в турецком отеле россиянина похоронили

Автоматически опустившееся окно в турецком отеле насмерть задавило туриста из Татарстана. В минувшие выходные его тело привезли в Россию. Судмедэксперты провели экспертизу для установления причин смерти, после чего его похоронили. Об этом «360» рассказал сын погибшего Ильнар.

Он отметил, что предварительное заключение о причинах смерти пока не готово, а окончательное появится только через месяц.

«В морге сказали, что экспертиза прошла очень тяжело. Что в итоге будет, непонятно. Когда мы были на опознании, то след на груди от придавленного окна остался, так и не сошел. Мы просто переживали, что турки могли его обколоть или что-то сделать, чтобы он исчез», — рассказал молодой человек.

Также он отметил, что в последний день отель принес свои извинения и пообещал оказать любую помощь в расследовании.

Они сначала пытались сказать, что у них все там нормально. В этом номере, если руку даже ставишь, то окно сразу останавливается. А потом, когда мы уже показали видео, которое снимал адвокат, — окно спускается, руку ставишь, а оно дальше идет, — только после этого разговор сложился Ильнар сын погибшего.

Он отметил, что в день гибели отца сбой с окнами произошел во всем отеле. Другие постояльцы пообещали дать показания, если они потребуются. Сейчас российские следователи проводят проверку по факту смерти россиянина. Они намерены направить запрос в Турцию, чтобы узнать о результатах вскрытия, которое провели местные эксперты.

Российский турист погиб в пятизвездочном турецком отеле Victory Be Mine. Он смотрел из окна представление, которое шло внизу, в амфитеатре. В какой-то момент автоматическая ставня пошла вниз. Из-за громкой музыки мужчина не услышал, что происходит над его головой. В итоге окно насмерть придавило его к подоконнику. Первоначально сотрудники отеля отвергали вину.