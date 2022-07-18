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    18 июля 2022, 16:57

    Эксперт Васильева рассказала, как общаться с мошенниками во время автоподставы

    Арина Бобкова

    Часто мошенники могут организовывать автоподставы. Доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ Оксана Васильева рассказала, как вести себя, если вы попали в такую ситуацию. Об этом сообщила Pranda.Ru.

    Некоторые мошенники намеренно провоцируют ДТП, управляя при этом заранее разбитым авто. По словам специалиста, в случае аварии важно оставаться спокойным. Нельзя признавать вину, а также платить злоумышленникам деньги на месте ДТП. Кроме того, развогор стоит записывать на камеру и диктофон. Дождитесь сотрудников ГИБДД и постарайтесь решить вопрос с их участием.

    Васильева заявила, что для предотвращения подобных ситуаций стоит установить в своей машине видеорегистратор.