Эксперт Васильева рассказала, как общаться с мошенниками во время автоподставы

Часто мошенники могут организовывать автоподставы. Доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ Оксана Васильева рассказала, как вести себя, если вы попали в такую ситуацию. Об этом сообщила Pranda.Ru.

Некоторые мошенники намеренно провоцируют ДТП, управляя при этом заранее разбитым авто. По словам специалиста, в случае аварии важно оставаться спокойным. Нельзя признавать вину, а также платить злоумышленникам деньги на месте ДТП. Кроме того, развогор стоит записывать на камеру и диктофон. Дождитесь сотрудников ГИБДД и постарайтесь решить вопрос с их участием.

Васильева заявила, что для предотвращения подобных ситуаций стоит установить в своей машине видеорегистратор.