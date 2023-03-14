Происшествия 14 марта 2023, 18:16 Эксперт в сфере кибербезопасности Масалович рассказал, когда не стоит играть в игры в смартфоне

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Когда смартфон стоит на зарядке, им лучше не пользоваться совсем, тем более это касается игр. Об этом RT рассказал эксперт в сфере кибербезопасности Андрей Масалович.

По его словам, во время зарядки аккумулятор нагревается. То же самое происходит и во время игр, требующих больших мощностей. Таким образом, как добавили «Дни.ру», перегревается батарея гаджета, что может привести к взрыву или возгоранию.

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За последний год в России из-за смартфонов и гаджетов произошло более 500 пожаров. Причем причиной большинства из них стали неисправные зарядные устройства.

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