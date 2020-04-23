23 апреля 2020, 17:59
Эксперт рассказал о главной опасности пожара в районе Чернобыля
Несколько недель около Припяти и Чернобыльской АЭС бушуют пожары, с которым борются специалисты. Но сгоревшие леса — не самое опасное в происходящем. Так считает заместитель директора НИИ ядерной физики МГУ Евгений Широков. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
Он напомнил о хранилищах радиоактивных отходов в этой зоне. Если они загорятся, то ядовитые вещества попадут в воздух и разнесутся на десятки километров. Если пожар не потушат вовремя, пострадает не только Украина, но и Белоруссия и юг России.