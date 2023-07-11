Происшествия 11 июля 2023, 14:00 Эксперт по выживанию Макеев заявил, что пропавшие в Прикамье туристы могут подать сигнал о помощи с помощью костра

Читать 360tv в

Пропавшие в Пермском крае туристы могут выложить на открытом пространстве спасательные жилеты в форме SOS, либо же разжечь костер. Об этом NEWS.ru сообщил эксперт по выживанию Михаил Макеев.

По его словам, в ночное время суток лучше не перемещаться. Пропавшей группе туристов стоит развести огонь на открытом пространстве. Чтобы пламя давало больше дыма, можно использовать лиственные породы деревьев.

Реклама

Если туристы смогут добраться до населенного пункта, им необходимо сразу же позвонить в МЧС, добавил Макеев.

Ранее стало известно о пропаже 22 туристов во время сплава по реке Усьва в Пермском крае. Среди отдыхающих есть 11 детей.