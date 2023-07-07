Происшествия 07 июля 2023, 19:07 Эксперт по выживанию Макеев перечислил типичные ошибки туристов, потерявшихся в лесу Эксперт по выживанию Макеев посоветовал не идти в неизвестном направлении, если потерялся

Читать 360tv в

Если вы потерялись в лесу, ни в коем случае нельзя идти в неизвестном направлении. Такой информацией поделился эксперт по выживанию Михаил Макеев, передала «Вечерняя Москва».

Если вы получили травму, важно оставаться на месте и ждать помощи. Если же вы можете идти, то днем нужно двигаться вперед, а ночью выжидать.

Реклама

«Если вы потерялись, когда начинает смеркаться, и понимаете, что не дойдете до ближайшего населенного пункта, нужно остановиться на ночлег и выбрать место для лагеря», — объяснил Макеев.