07 июля 2023, 19:07
Эксперт по выживанию Макеев перечислил типичные ошибки туристов, потерявшихся в лесу
Эксперт по выживанию Макеев посоветовал не идти в неизвестном направлении, если потерялся
Если вы потерялись в лесу, ни в коем случае нельзя идти в неизвестном направлении. Такой информацией поделился эксперт по выживанию Михаил Макеев, передала «Вечерняя Москва».
Если вы получили травму, важно оставаться на месте и ждать помощи. Если же вы можете идти, то днем нужно двигаться вперед, а ночью выжидать.
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«Если вы потерялись, когда начинает смеркаться, и понимаете, что не дойдете до ближайшего населенного пункта, нужно остановиться на ночлег и выбрать место для лагеря», — объяснил Макеев.
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