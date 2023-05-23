Происшествия 23 мая 2023, 18:27 Эксперт по безопасности Кузнецов рассказал, как вести себя во время пожара Эксперт по безопасности Кузнецов посоветовал не паниковать во время пожара

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Если в вашем доме начался пожар, первое, что стоит сделать — отказаться от паники. Таким мнением поделился эксперт фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, крайне важно помнить о мерах безопасности, чтобы не спровоцировать пожар. Не стоит курить в постели или совершать действия, провоцирующие пожар, сообщил «ФедералПресс».

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«Если вы видите пожар у себя в квартире, не нужно ждать, пока вы сгорите, выходите из квартиры. Если пожар разгорелся выше вас, можно спокойно эвакуироваться из квартиры, потому что пожар развивается всегда снизу вверх», — пояснил он.

Кузнецов подчеркнул, что если пламя охватило квартиру ниже, то спускаться самостоятельно может быть опасно. Стоит дождаться приезда спасателей.