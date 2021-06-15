Эксперт объяснил «расхлябанностью персонала» взрыв на АЗС в Новосибирске

Вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев обсудил с радио Sputnik взрыв газовой автозаправки в Новосибирске, в результате которого 17 человек пострадали.

«Мы предполагаем, что какая-то расхлябанность персонала могла привести к таким вот ужасным последствиям», — допустил Гусев.

По его мнению, необходимо уделить больше внимания аттестации персонала и выполнению всех норм безопасности. В России по сравнению с европейскими странами они достаточно высокие.

«Необходимости ужесточения нет. Единственное, что нужно — это контроль соблюдения правил безопасности», — выразил уверенность специалист.