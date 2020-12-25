Эксперт объяснил, как подросток из Тамбова сам изготовил взрывное устройство

Эксперт отметил, что подросток собирал информацию из Сети, сообщил сайт RT.

По словам специалиста, работа по удалению экстремистского контента из соцсетей в России производится в необходимом объеме. Попов подчеркнул, что представители правоохранительных органов выявляют источники публикаций с противоправным содержанием и блокируют эти ресурсы. Он пояснил, что при предотвращении терактов важна каждая минута.

Ранее сотрудники ФСБ сообщили, что тамбовский подросток готовил взрывное устройство по инструкциям из Сети. У него изъяли взрывчатку и компоненты для изготовления бомбы.