25 декабря 2020, 18:09
Эксперт объяснил, как подросток из Тамбова сам изготовил взрывное устройство
Член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса Андрей Попов объяснил, как 17-летний подросток, которого подозревают в подготовке теракта в Тамбове, мог сам изготовить взрывное устройство, пишет радио Sputnik.
Эксперт отметил, что подросток собирал информацию из Сети, сообщил сайт RT.
По словам специалиста, работа по удалению экстремистского контента из соцсетей в России производится в необходимом объеме. Попов подчеркнул, что представители правоохранительных органов выявляют источники публикаций с противоправным содержанием и блокируют эти ресурсы. Он пояснил, что при предотвращении терактов важна каждая минута.
Ранее сотрудники ФСБ сообщили, что тамбовский подросток готовил взрывное устройство по инструкциям из Сети. У него изъяли взрывчатку и компоненты для изготовления бомбы.