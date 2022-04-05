Эксперт назвал возможную причину драки мигрантов в Москве

Массовая драка граждан из Таджикистана и Узбекистана произошла в Москве на стройке ЖК на Шелепихинской набережной. Председатель Союза Таджикистанцев России Абдулло Давлатов высказался об этой ситуации, передала «Газета.ru».

Эксперт назвал странным тот факт, что драка произошла во время священного месяца Рамадан. По его словам, такое столкновение могло быть вызвано «весенним обострением» или сложностями с работой на фоне изменения курса рубля.

«Я призвал бы руководителей узбекской и таджикской диаспор, чтобы каждый работал со своими земляками», — заявил он.