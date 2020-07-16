Эксперт назвал самые пожароопасные регионы России этим летом

«Когда на севере устанавливается длительный антициклон, происходит постоянный прогрев подстилающей поверхности. В результате существенно повышается пожароопасность. Это касается Верхоянска, Ханты-Мансийска, Чукотки, Магаданской области, Коми», — объяснил эксперт.

Он отметил, что наиболее высокая температура до конца этой недели ожидается в Заволжье и на Урале. Температура поднимется до 36-38 градусов в Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской областях.