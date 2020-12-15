Эксперт назвал правила пожарной безопасности в домах престарелых

Жертв при пожаре в пансионате в Башкирии можно было избежать, если бы там соблюдались требования пожарной безопасности, которые предъявляются к домам престарелых. Об этом в беседе с «360» заявил эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко.

По его словам, персонал дома престарелых должен уметь действовать в чрезвычайных ситуациях и проводить эвакуацию постояльцев. Для этого два раза в год нужно проводить тренировки по выводу людей из помещения или здания.

«Персонал должен уметь пользоваться огнетушителями в обязательном порядке. Само здание должно быть оборудовано системами оповещения и сигнализацией», — заявил эксперт.

Виталий Бойко отметил, что эти нормы касаются не только медицинских учреждений. Противопожарная защита в виде автоматической сигнализации и системы оповещения должны быть на каждом предприятии.

Четыре женщины и семь мужчин погибли в сгоревшем частном пансионате в Башкирии. Из дома смогли выбраться только пять человек. По данным МЧС, в здании не было автоматической системы пожаротушения. Организаторы дома престарелых установили только систему извещения о появлении огня. Местные жители рассказали, что в доме находилось много лежачих пациентов. Так что шансов выбраться самостоятельно из горящего здания у них не было.

Следователи завели два уголовных дела. По одному из них — за причинение смерти по неосторожности — подозреваемой стала руководитель Автономной некоммерческой организации «Центр социального обслуживания населения „Дом престарелых“ („Дом милосердия“)». Правоохранители задержали женщину, и в ближайшее время для нее изберут меру пресечения.

Второе уголовное дело завели по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Оба уголовных дела объединили в одно производство.

Следователи проводят обыски в администрации района, где располагался сгоревший пансионат, а также в региональных управлениях надзорных служб, которые должны были контролировать противопожарные меры, принимаемые в доме престарелых.