Эксперт назвал меры по предупреждению пожаров в шахтах

Министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что после трагедии в шахте «Листвяжная» в России могут ужесточить требования к промышленной безопасности. Промышленный эксперт Леонид Хазанов в эфире радио Sputnik рассказал, какие меры нужно принять, чтобы исключить подобные ЧП.

«Чтобы не допустить повторения таких аварий, министерство энергетики справедливо может ужесточить требования к промышленной безопасности. Это правильный подход, но надо ужесточать и контроль за выполнением этих требований. Когда у нас будет жесткий контроль за выполнением всех требований промышленной безопасности и трудового законодательства, то таких аварий не будет», — отметил Хазанов.

25 ноября в угольной шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошло задымление. В результате пожара погибли десятки человек.