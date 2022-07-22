Эксперт Касумян рассказал, с чем связано появление акул в Черном море

В последнее время в водоемах стало появляться все больше акул. Они начали обитать даже в Черном море. Кроме того, увеличилось число случаев нападения на людей. Завкафедрой ихтиологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Касумян рассказал, с чем связано такое явление. Об этом сообщил NEWS.ru.

Специалист поянсил, что акулы начали нападать на людей из-за ухудшения рациона. Животным приходится искать новые источники еды. Он поянсил, что хищники приплывают в места скопления рыб, где обычно плавают и люди, передало ИА НСН.

«Если у человека на теле какие-то царапинки или любые незначительные источники поступления крови в воду, то это, несомненно, провоцирует акул… После этого хищники впадают в пищевой ажиотаж и могут есть все подряд», — пояснил ученый.