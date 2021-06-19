Экскурсовод в Петербурге домогался женщин в подъездах

В Санкт-Петербурге стражи порядка задержали похотливого экскурсовода, проживающего в Невском районе, который домогался женщин в темных подъездах. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Полицейские задержали 35-летнего экскурсовода после как минимум двух нападений на женщин — на проспекте Большевиков и на улице Коллонтай. Извращенец попал на камеры наблюдения, благодаря чему и удалось установить его личность.

Сообщается, что подозреваемый окончил факультет музеологии и культурного наследия. Сейчас на него завели дело о насильственных действиях сексуального характера.

Ранее в Петербурге две неизвестные женщины в белых халатах и медицинских масках пришли к 78-летней пенсионерке и представились вирусологами. Они сказали, что им нужно обследовать квартиру на предмет безопасности в пандемию. А когда ушли, пенсионерка поняла, что ее обокрали. Лжевирусологи вынесли из ее квартиры деньги и драгоценности на общую сумму около 1,5 миллиона рублей. Предполагаемые преступницы попали на видео с камер наблюдения.